«Da pochi minuti è sopraggiunta una notizia che ci rende ancora più tristi in un momento già così difficile. Il Covid-19 ha colpito per la prima volta la nostra città». Ad annunciarlo è il sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo, che aggiunge: «Una nostra concittadina non c’è l’ha fatta, è deceduta stanotte in ospedale». La donna, una 56enne, era ricoverata da alcuni giorni con problemi respiratori sopraggiunti per il Covid.

Fiengo continua: «La mia vicinanza e di tutta la città alla sua famiglia ed in particolare ai figli. Purtroppo anche il marito è ospedalizzato a dimostrazione che in questo momento serve responsabilità da parte di tutti. Riposa in pace Rosa», dice infine il primo cittadino.