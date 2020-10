Nino D’Angelo ha scritto un messaggio dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia. E’ scomparso il fratello della moglie del cantante, Annamaria. Si chiamava Gaetano Gallo e se n’è andato nei giorni scorsi per complicazioni dovute al Covid-19. L’artista aveva comunicato la triste notizia dedicando un suo brano al cognato scomparso. In poco tempo quel post ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi ha voluto porgere le proprie condoglianze a Nino e alla moglie.

“Annamaria e io vi ringraziamo per esserci stati vicino in questi giorni di dolore con i vostri tantissimi messaggi affettuosi. Vi Amiamo”. Con queste parole Nino D’Angelo ha ringraziato i fan per i messaggi di vicinanza dopo il grave lutto familiare.