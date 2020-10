Ancora un decesso legato al coronavirus nel Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Poco fa è deceduto un 68enne di Cervinara, comune irpino dove nei giorni scorsi si è registrato un aumento di contagi. Il 68enne era arrivato al pronto soccorso della Città ospedaliera in condizioni critiche il 9 ottobre scorso. Risultato positivo al Covid-19, era stato ricoverato in terapia subintensiva per essere intubato dopo qualche ora. L’uomo soffriva di patologie pregresse. Sono 3 i decessi nel Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera Moscati nelle ultime 24 ore: nella notte è morto un 87enne di Avella, mentre nel pomeriggio è deceduta un’81enne domiciliata ad Avellino, entrambi affetti da patologie pregresse.