È ricoverata nel Covid Hospital di Avellino anche la mamma 42enne del ragazzo di appena 15 anni di Avellino che martedì pomeriggio era arrivato in pronto soccorso per poi essere trasferito nella struttura dedicata ai contagiati. L’adolescente, il più giovane dall’inizio dell’emergenza sanitaria a essere ospedalizzato in Irpinia, era, come la mdre, già positivo al nuovo Coronavirus da alcuni giorni.

Quindi l’aggravarsi della sintomatologia, constatata dai sanitari del reparto di Emergenza, ne ha determinato il ricovero. Qualche ora dopo, sono peggiorate anche le condizioni della mamma. Adesso sono entrambi in un letto al primo piano della palazzina Alpi (in stanze separate) dove da aprile scorso è stato allestito il Covid Hospital.