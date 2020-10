Nuovo record di positivi al Coronavirus in Campania che oggi sfonda purtroppo il muro di 800 contagi in un solo giorno. Oggi ci sono 818 nuovi positivi, 183 in più di ieri ma con 3.676 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 11.396 test, dunque, 818 sono risultati positivi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi registrati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, il mese di ottobre comincia dunque con una clamorosa fiammata del virus: 7.904 tamponi positivi in 14 giorni.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 818

Tamponi del giorno: 11.396

Totale positivi: 20.645

Totale tamponi: 709.225

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 487

Guariti del giorno: 151

Totale guariti: 7.715

Report posti letto su base regional​e:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 735