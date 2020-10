Al Covid Center dell’Ospedale del Mare di Napoli sono in corso di attivazione ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva mentre al day surgery dell’ospedale, recentemente convertito per l’accoglienza dei pazienti Covid, sono stati attivati 8 posti letto di terapia subintensiva e 10 nuovi posti letto di degenza. Attualmente sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel Covid Center dell’Ospedale del Mare (uno in meno rispetto a ieri) su 6 posti letto attualmente attivi, che passeranno quindi a 16. All’ex day surgery sono 39 i ricoverati (+5 rispetto a ieri) su 40 posti letto disponibili. Aumentano anche i positivi asintomatici in degenza al Covid Residence dell’Ospedale del Mare, realizzato per permettere agli asintomatici di trascorrere il periodo di isolamento qualora non in condizione di farlo nella propria abitazione: sono 6 (4 in più rispetto a ieri), 42 le stanze a uso singolo o doppio attive.

Dal 28 ottobre, fa sapere la Asl, saranno attivate ulteriori 42 stanze. Al Covid Center dell’ospedale Loreto Mare di Napoli sono 3 i pazienti in degenza (+3 rispetto a ieri) su 40 posti letto mentre sono tutti occupati i 10 posti letto in terapia subintensiva.