Ancora una vittima di Covid-19 in Campania. Stavolta è successo a Mondragone, ex zona rossa durante l’estate per un focolaio nelle palazzine popolari. A dare la notizia è Casertace.it. Si tratta della quinta vittima in città dall’inizio della pandemia, la prima di questa seconda ondata. L’uomo era ricoverato da diverse settimane all’ospedale di Maddaloni. Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate, così come le difficoltà di respirazione.