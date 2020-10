Divieto di trasmettere e assistere alle competizioni sportive e/o alle comunicazioni sui monitor all’interno dei locali delle sale slot, sale giochi, negozi scommesse o sale scommesse e bar su tutto il territorio comunale. E’ quanto disposto dal sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. Il provvedimento sindacale, firmato oggi dal primo cittadino con lo scopo di contrastare e contenere la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, si applica dalla data di pubblicazione fino al giorno giovedi’ 22/10/2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Nell’Ordinanza n.50 si precisa, inoltre, che e’ consentita l’erogazione degli altri servizi di settore, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al protocollo Allegato 4 all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 59 del 01/07/2020.

Il Sindaco Lettieri ha spiegato: “Si tratta di un piccolo sacrificio che sicuramente la mia Comunita’ comprende e approva, perche’ in questi luoghi solitamente ci si riunisce per svago e per assistere alle competizioni sportive in amicizia, ed in questo momento in cui si impone la didattica a distanza ai nostri figli, non possiamo correre il rischio di diffondere il contagio per andare a vedere la partita o per trascorrere qualche momento di divertimento. Per fortuna oggigiorno queste competizioni sportive sono facilmente accessibili anche con altri mezzi”.