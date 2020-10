“Siamo a rischio chiusura, un rischio che voglio scongiurare perché ne risentirebbe l’economia del territorio”. Così Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, annunciando “ben 36 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore a Somma Vesuviana” e la convocazione di un tavolo tecnico con l’Asl “per valutare misure molto stringenti”. “Chiedo a tutti i cittadini un grande senso di responsabilità – continua il sindaco – Abbiamo avuto un’impennata di casi, grazie anche ad una festa di compleanno con la partecipazione di molte persone. Non è possibile che questo accada. Con questi atteggiamenti si rischia non solo di mettere in pericolo la salute delle persone ma anche l’economia già duramente provata”. A Somma Vesuviana si contano al momento 122 casi totali, di cui 89 positivi attivi e 170 persone in isolamento. “In mattinata convocherò tutti i dirigenti scolastici per un incrocio di dati e fare una mappatura della situazione reale anche nell’ambito scolastico”, conclude Di Sarno.