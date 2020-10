Serata di controlli anti-covid per i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Trecentoquaranta i militari impiegati, 1260 le persone controllate e 458 gli esercizi commerciali ispezionati. I Carabinieri sono stati impegnati nelle zone di movida. 35 le persone sanzionate, 8 di queste in centro e nella zona dei decumani. 2 locali sono stati invece sanzionati perche’ trovati aperti nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti-covid. 1 di questi nel porto di Ischia dove – tra l’altro – un 31enne e’ stato sanzionato perche’ senza mascherina. I Carabinieri della compagnia di Napoli centro in Piazza Bellini hanno arrestato per spaccio di droga un 20enne originario del gambia sorpreso mentre cedeva della marijuana ad un giovane italiano. Il 20enne – che e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio – e’ stato trovato in possesso di altri involucri contenente la stessa sostanza stupefacente e pronti alla vendita per un peso complessivo di 9 grammi.