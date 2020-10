Controlli intensificati dei carabinieri la notte scorsa a Napoli e provincia per il rispetto delle misure antiCovid. Nel quartiere Vomero, otto persone sanzionate perche’ senza mascherina. Nel quartiere Stella, due parcheggiatori abusivi sanzionati perche’ beneficiari del reddito di cittadinanza, e altre 3 percettori indebiti segnalati all’Inps. Avviata procedura di recupero per 32mila euro. Tra i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli e Mergellina quattro le sanzioni per mancato uso della mascherina e una per violazione del coprifuoco.

Nel Napoletano, tra Casoria, Cardito, Caivano, Arzano, Marano, Villaricca, Melito, e Mugnano, 18 sanzioni per violazione del coprifuoco e 8 per mancanza di mascherine. Sono poi quattro i locali multati perche’ aperti oltre l’orario consentito.