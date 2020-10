Concerto neomelodico abusivo in strada interrotto dai Carabinieri a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. I militari della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti ieri sera in via Cortile Borrelli dove era in corso l’esibizione di un cantante, voluta da un 34enne del posto per il terzo compleanno del figlio. Il 34enne è stato denunciato insieme al cantante e a un membro dello staff di quest’ultimo per aver organizzato il concerto in strada senza autorizzazioni. I presenti al concerto si sono allontanati prima dell’arrivo dei Carabinieri.