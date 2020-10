Cinque positivi in un colpo solo: in seguito al riscontro di casi di positività al Covid-19 tra il personale del Comune di Ottaviano, dunque, gli uffici comunali di Piazza Municipio resteranno chiusi nella giornata di domani, 22 ottobre e venerdì, 23 ottobre per le opportune operazioni di sanificazione dei locali.

La riapertura al pubblico degli uffici sarà resa nota con successive comunicazioni. Proprio poco fa il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, aveva aggiornato in merito alla crescita dei contagi in città. I casi attivi di Coronavirus sono adesso oltre novanta.