“Purtroppo oggi ho appreso la mia positività al Covid-19. Scrivo questo post di getto tra preoccupazione e apprensione per tutelare tutte le persone con cui negli ultimi giorni ho avuto contatti”. A scrivere è Emiliana Cantone, nota cantante neomelodica ed incinta ormai all’ultimo mese. “Sapete che a momenti dovrebbe nascere la mia bambina e per questo ogni settimana sono soggetta a test rapidi e sierologici (sempre stati negativi) per analisi e controlli medici, ma ieri dopo aver appreso la positività di alcuni conoscenti, insieme alla mia famiglia abbiamo deciso spontaneamente e senza sintomi di sottoporci al tampone. Purtroppo la brutta notizia. Io sto bene. Non ho sintomi ma emotivamente a pezzi perchè il mio unico pensiero è la mia bambina. Spero con tutto il cuore di guarire il prima possibile e dimenticare questi brutti momenti. È stata una doccia fredda, dice Emiliana Cantone, ma il vostro affetto mi scalderà”.