Buona notizia in Campania: ha il Covid e partorisce, neonato negativo al tampone

Due pazienti ricoverati nelle Unità operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria dell’ospedale Moscati di Avellino sono risultati positivi al Covid-19. Nel primo caso, si tratta di una donna irpina in stato di gravidanza che, per problemi legati alla crescita del feto, è stata accompagnata lo scorso 30 settembre al Pronto soccorso ostetricoginecologico della Città ospedaliera. Risultata negativa al tampone rapido, è stata ricoverata in reparto, dove le è stato eseguito il tampone molecolare naso-faringeo, che ha dato invece esito positivo. Non avendo ricevuto disponibilità da parte del centro regionale di riferimento per le gestanti positive al Coronavirus e non essendo nelle condizioni di essere dimessa a domicilio, la donna è stata tenuta in isolamento e sotto stretto controllo all’interno del reparto. Ieri mattina, poiché le condizioni della paziente rispetto alla gravidanza sono peggiorate, l’equipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia ha eseguito il parto cesareo. L’intervento è riuscito e la donna si trova nell’Unità operativa di Malattie infettive. Il figlio, invece, già risultato negativo al tampone rapido, è stato sistemato in incubatrice in una stanza dedicata dell’Unità operativa di Patologia neonatale e Tin. Sia la madre che il neonato sono in buone condizioni di salute.

