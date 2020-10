“Negli ultimi giorni sono stati praticati complessivamente 104 tamponi con 12 positivi, di cui 9 sono asintomatici e 3 sintomatici. Purtroppo tra i contagiati c’e’ anche un bambino. Questo dato fa crescere il numero dei contagi a 53. A tutti auguro una pronta guarigione”. Lo rende noto il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico.

“Dopo la protesta del presidente di Anci Campania, d’ora in avanti l’esito dei tamponi praticati sara’ comunicato direttamente ai sindaci dalla protezione civile regionale. Cio’ consentira’ di disporre di un continuo flusso di notizie e mi permettera’ di darne conto alla citta’. Il primo risultato di questo cambio organizzativo, in uno al recupero del flusso di comunicazioni dall’Asl ha permesso di venire in possesso dei dati” che sono stati comunicati oggi.