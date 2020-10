Sono 41 i contagi attivi a Poggiomarino, crescono anche le persone in quarantena. Un aumento di casi arrivati in pochi giorni, passando dai 18 agli attuali 41. Intanto il sindaco Maurizio Falanga ha annunciato di essere negativo al tampone a cui è stato sottoposto dopo che un consigliere comunale di maggioranza era risultato positivo: «Posso tornare sul campo», ha riferito il primo cittadino.

Il sindaco ha poi ricordato: «La diffusione del contagio da Covid 19 è in preoccupante aumento anche sul nostro territorio comunale. Aumentano i soggetti contagiati anche se in presenza di un maggior numero di tamponi effettuati. Devo dunque richiamare tutti ad un maggiore rispetto delle norme di contrasto al contagio. È necessario sempre indossare la mascherina, osservare il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti e curare la disinfezione delle mani. Solo rispettando le regole imposte potremo far fronte alla diffusione dell’epidemia. Poggiomarino ha già dato prova di grande rispetto delle norme, il che ha permesso di limitare il contagio nei mesi scorsi».