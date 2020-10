Ancora controlli alla movida di Napoli, nel mirino l’area di Portici e San Giorgio a Cremano. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale partenopeo, hanno controllato centinaia di persone e decine di attività commerciali. Sette le persone alle quali i militari hanno contestato la mancanza di mascherina: 5 sono state sorprese nella zona del Granatello, in piazza Poli e piazza San Ciro. Le altre 2 erano immerse nella movida di San Giorgio a Cremano. Per tutti multa da 400 euro. Due le persone segnalate alla prefettura come assuntori di droga. Controllati 56 veicoli, 12 quelli sequestrati per violazioni al codice della strada.