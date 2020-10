La polizia a Napoli, nei Quartieri Spagnoli ha arrestato un uomo che aveva armi in casa. Il controllo in una abitazione in via Croci Santa Lucia al Monte nella quale agenti del commissariato Montecalvario hanno rinvenuto, nascosta all’interno di un armadio, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, una penna metallica balistica calibro 22, un giubbotto antiproiettile e 316 cartucce di diverso calibro tra cui alcune per armamento bellico. G.D.F, napoletano di 51 anni, deve rispondere ora di detenzione di armi clandestine, munizionamento e ricettazione.