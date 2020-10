Aperto oltre l’orario consentito dall’ordinanza regionale anti Covid. Non solo, accertata anche la presenza di circa dieci persone che sostavano davanti al bancone senza il rispetto del distanziamento sociale. E’ per questo che per un bar della zona Santa Lucia, a Napoli, e’ scattata una multa di 800 euro. Sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a notare le irregolarita’ in zona ‘movida’. Oltre la multa e’ stata disposta la chiusura di un giorno per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.