La Guardia di Finanza, nell’ambito di una indagine coordinata dalla procura di Nola, nata da una dichiarazione di fallimento di una ditta di produzione di scarpe, ha dato esecuzione a un decreto emesso dal gip nolano per il sequestro preventivo delle quote di una societa’ a responsabilita’ limitata. Per gli inquirenti, i due amministratori e soci della fallita, I.R. e A.A., avevano spogliato la societa’ fallita delle disponibilita’ finanziarie, dei macchinari e dell’avviamento aziendale, facendo confluire tutti i beni in una loro societa’ neo costituita.

In questo modo, avevano portato avanti le attivita’ d’impresa, lasciando in capo alla vecchia societa’ i debiti, di cui oltre 450 mila euro con il fisco. Sigilli dunque alla compagine sociale e dell’intero compendio aziendale, affidati a un amministratore giudiziario. Il valore della societa’, tenuto conto delle commesse ricevute da una nota griffe internazionale e della realizzazione di ricavi superiori a 500 euro annui, e’ stimato in un milione di euro.