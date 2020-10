Aperte fino alle 15 di lunedì le urne per i ballottaggi in 13 Comuni della Campania. L’affluenza nella Regione alle 23 di domenica ha raggiunto il 37,51% (50,86% al primo turno), così articolato per province: Napoli 35,21% (50,01%), Salerno 40,21% (53,49%), Caserta 41,59% (51,03%) e Avellino 48,97% (52,78%).

CASAVATORE 32,31%

Luigi Maglione – Vito Marino

GIUGLIANO 26,99%

Antonio Poziello – Nicola Pirozzi

GRUMO NEVANO 38,22%

Gaetano Di Bernardo – Biagio Franzese

LACCO AMENO 64,70%

Domenico De Siano – Giacomo Pascale

POMIGLIANO D’ARCO 44,35%

Gianluca Del Mastro – Elvira Romano

SANT’ANASTASIA 39,50%

Carmine Esposito – Carmine Pone

SAVIANO 36,87%

Vincenzo Simonelli – Virgilia Strocchia

SORRENTO 42,67%

Massimo Coppola – Mario Gargiulo

TERZIGNO 44,59%

Francesco Ranieri – Vincenzo Aquino