Ieri c’è stato un altro incidente mortale in zona collinare dopo quello che ha ucciso un 35enne investito in Piazza Poderico. In via Fracanzano, al Vomero. Anche in questo caso vittima è una coppia. I due viaggiavano in Vespa, quando sono stati travolti da un’auto e sono caduti. L’uomo è morto, la moglie si è salvata anche se è finita in ospedale in codice rosso.

L’automobilista che li ha speronati, invece, si è dileguato nel nulla. A dargli la caccia adesso è la polizia municipale che sta indagando sul caso. Per lui oltre a scattare la denuncia per omicidio stradale potrebbe aggiungersi quella di omissione di soccorso.