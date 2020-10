A tradirla solo l’età avanzata, 89 anni, ma non aveva alcuna patologia pregressa: nemmeno una pasticca da prendere al giorno. Se n’è andata così una donna di Acerra, figlia di un medico, che era stata ricoverata nei giorni scorsi dopo essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus. L’anziana presentava alcuni sintomi del Covid, così è scattato il ricovero. A poco a poco è arrivata la polmonite bilaterale da Sars2Cov che ha poi portato al blocco respiratorio giunto ieri. Purtroppo l’età ha giocato la sua parte. Le condoglianze sono arrivate anche dal sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, positivo al Coronavirus così come lui stesso ha annunciato nei giorni scorsi.