“È da ieri sera che non abbiamo più notizie di mio fratello, Giuseppe Iervolino, 34 anni, robusto, 1,75 centimetri, carnagione chiara, alla guida di una Opel Corsa nuovo modello targata GA502TK”. A lanciare l’appello sui social network è il fratello Antonio. Giuseppe, residente a Poggiomarino, non dà notizie da ieri. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera con maglietta nera. Il fratello fa inoltre sapere che ha lasciato il suo cellulare presso la pizzeria “Azz ch pizz!” in corso Umberto l a Marigliano, poi recuperato grazie alla preziosa collaborazione dei proprietari.

Sarebbe qui dove è stato visto l’ultima volta intorno alle 23 di ieri 26 ottobre in preda ad un profondo stato confusionale. Una segnalazione ancora da verificare è giunta stamanete da Poggiomarino. Il fratello conclude: “Chiunque avesse avuto contatti anche solo visivi con lui nelle ultime 24 ore, vi prego di contattare le forze dell’ordine dove è stata fatta già la denuncia di scomparsa. A voi tutti, cari amici e parenti chiedo la massima condivisione”.