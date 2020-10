Ancora Covid nelle scuole in Campania: chiuse materna ed elementare

A Cava de’ Tirreni sono risultati positivi al Coronavirus due bambini. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Servalli con un post pubblicato sui social dove spiega: «Entrambi fanno parte di nuclei familiari all’interno dei quali erano già presenti dei positivi e di conseguenza erano già scattate le misure previste dai protocolli». Il primo cittadino ha poi aggiunto che «il dipartimento di prevenzione dell’Asl, nel rispetto dei protocolli, ha disposto la sanificazione della scuola e la quarantena per 14 giorni per le due classi frequentate dai bambini». Gli alunni, come comunicato dall’istituto «frequentano rispettivamente la sezione di Scuola dell’Infanzia e la classe quinta». Oggi l’istituto è rimasto chiuso per consentire le operazioni di sanificazione. Da domani, invece, le attività didattiche riprenderanno regolarmente.

