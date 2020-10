Professore positivo al Covid-19: attività didattica in presenza sospesa per cinque classi di scuola media. È accaduto all’istituto comprensivo De Nicola-Sasso di Torre del Greco, dove fino a nuova comunicazione resteranno a casa le tre sezioni del corso E e la prima e seconda F. A ufficializzarlo, con una nota apparsa sul sito internet della scuola, è la dirigente scolastica Alessandra Tallarico, che sottolinea come «il provvedimento è disposto in seguito di accertata positività al Covid-19 di un docente assegnato alle classi e in servizio fino al 7 ottobre 2020».

«L’istituto – spiega ancora la preside – ha disposto una sanificazione delle aule interessate dal caso». Per le cinque classi «la didattica proseguirà temporaneamente a distanza in maniera asincrona mediante le piattaforme in uso».