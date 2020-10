Nuovi casi di positività al virus tra gli studenti delle scuole di Pozzuoli. Oggi sono state interrotte le lezioni all’Istituto Superiore Vilfredo Pareto di Arco Felice per la scoperta di due allievi in una prima classe positivi. La dirigenza scolastica è stata informata mentre era in corso la normale attività didattica dalle famiglie dei due allievi, già assenti da qualche giorno. Immediatamente sono state interrotte le attività ed i ragazzi presenti hanno fatto poi rientro alle proprie residenze. Contattata l’Asl Napoli 2 Nord per avviare l’iter per gli esami dei tamponi. Al momento isolamento fiduciario domiciliare per gli allievi ed i docenti della classe. Avviate anche le procedure per l’igienizzazione e la sanificazione dei locali. Intanto sono stati ultimati i tamponi dei docenti del Liceo Seneca di Bacoli. Sono risultati tutti negativi, pertanto da lunedì potranno riprendere regolarmente l’attività didattica in presenza.