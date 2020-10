Quattro nuovi casi di positivita’ al Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). Ad annunciarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Giovanni Palomba, che ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore. Il primo cittadino, che guida il Centro operativo comunale, specifica – dopo il consueto aggiornamento con l’Asl Napoli 3 Sud e l’unita’ di crisi regionale – come si tratta di tre soggetti asintomatici posti in isolamento domiciliare e di una quarta persona invece costretta al ricovero in ospedale in terapia subintensiva.

Con quest’ultimo, salgono a tre i casi di cittadini di Torre del Greco positivi al tampone e attualmente ospedalizzati, a fronte del 35 asintomatici o con lievi sintomi e che dunque non hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Sempre nelle ultime 24 ore, sottolinea ancora il sindaco Palomba, si sono registrate anche tre guarigioni.