Non si arresta l’ escalation di contagi a Torre del Greco (Napoli), dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi positivita’ al Covid-19. A riferirlo e’ il sindaco , Giovanni Palomba, che – al termine del consueto resoconto effettuato dal Centro operativo comunale con Asl Napoli 3 Sud e unita’ di crisi regionale – ha comunicato che due dei soggetti risultati positivi al tampone sono ospedalizzati, mentre i restanti 29 sono in forma asintomatica e dunque sono stati posti in isolamento domiciliare.

Sono state registrate tre guarigioni tra i soggetti in precedenza risultati positivi e il passaggio di una persona che era in isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Attualmente i residenti di Torre del Greco positivi al Coronavirus sono 298, sette dei quali ospedalizzati.