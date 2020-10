Ancora una morte per Coronavirus in Irpinia. È la quarta in due giorni. È deceduta poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, una 85enne di Montemarano. La donna era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 settembre scorso.

Risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Malattie Infettive e poi trasferita al Covid Hospital. Era affetta da patologie pregresse. Ora la provincia di Avellino conta 64 vittime da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria.