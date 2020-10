Piu’ di cento persone identificate e oltre ottanta veicoli passati al setaccio. Sono i numeri di un controllo straordinario del territorio attuato nella zona ad alta densita’ criminale del parco Penniniello a Torre Annunziata effettuati dagli agenti del locale commissariato, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del reparto Mobile di Napoli Nel corso dell’attivita’ sono state identificate 108 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, e sono state controllate ottanta auto e cinque motoveicoli, uno dei quali e’ stato sottoposto a sequestro amministrativo poiche’ risultato sprovvisto di copertura assicurativa e sono state contestate cinque violazioni del codice della strada.

Infine sono stati rimossi 17 dissuasori in cemento, sei recinzioni in ferro e tre coperture in lamiera abusivamente installate tra la pubblica via e le abitazioni private.