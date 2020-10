Un giovane di 23 anni e’ stato ferito in maniera grave con colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Ponticelli alla periferia di Napoli. Secondo le prime notizie dei carabinieri, il giovane si trovava davanti ad un bar quando è stato raggiunto dai colpi. E’ ora ricoverato in prognosi riservata nell’Ospedale del Mare. Si chiama Rodolfo Cardone e ha precedenti il giovane rimasto gravemente ferito. Si trovava davanti ad un bar in Via Fratelli Grimm a Ponticelli quando sono stati sparati i colpi di arma da fuoco. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire modalità e cause del fatto.