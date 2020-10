Nuove disposizioni per i ricoveri negli ospedali dell’Asl Napoli 3 Sud firmate in serata dal direttore generale Gennaro Sosto, dal direttore sanitario aziendale Gaetano D’Onofrio e dal direttore amministrativo aziendale Esposito. «A far data dal 16 ottobre 2020 sospensione fino a nuovo ordine di tutti i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, garantendo soltanto i ricoveri d’urgenza non differibili ed i ricoverati dei pazienti oncologici ed onco-ematoligi medici e chirurghi. Per il solo ospedale Maresca di Torre del Greco – si legge ancora – i pazienti attualmente ricoverati nel reparti di Ortopedia, Chirurgia e Medicina generale dovranno essere dimessi a domicilio se ne sussistono le condizioni cliniche.

Quelli non dimissibili trasferiti, previo accordo telefonico, presso le case di cura private accreditate insistenti sul territorio della nostra azienda, le quali, contattate per le vie brevi, hanno espresso la propria disponibilità».