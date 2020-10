«Abbiamo protocollato una richiesta al sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ed al Segretario Generale, per inserire all’interno del prossimo consiglio comunale di insediamento (secondo il protocollo anticontagio vigente) due punti di estrema e urgente attualità ed invitiamo a tutte le forza politiche e consiglieri neo-eletti a sottoscriverla e sostenerla». Il nodo sono gli abbattimenti in corso a Terzigno durante il periodo di pandemia per cui il comitato “Per Terzigno” chiede di mettere un freno almeno in questa situazione di duplice emergenza.

«Chiediamo che venga convocato un Consiglio Comunale, straordinario ed urgente, in seduta aperta con il seguente ordine del giorno: Emergenza Coronavirus ed Abbattimenti. Il Consiglio Comunale che si accinge ad insediarsi, come intende tutelare e garantire la salute dei cittadini Terzignesi che devono lasciare le proprie case per abbatterle in questo stato di emergenza e Pandemia; Emergenza Abusi Edilizi / Condoni. Quale Azione politica ed amministrativa intende prendere questo nuovo Consiglio Comunale per dare risposte alle circa 3.000 domande di Condono Edilizio, presentate nei termini di legge dai cittadini Terzignesi decenni fa».