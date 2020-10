A quota 34 contagi da Covid nella città vesuviana: l’appello del sindaco

Sono trentaquattro i positivi al Covid a Ercolano: ne dà notizia il sindaco, Ciro Buonajuto, che rinnova ai cittadini l’invito a rispettare il distanziamento sociale e ad indossare i dispositivi di protezione. ”L’unita’ di crisi mi ha comunicato che sono trentaquattro i positivi a Ercolano. Degli ultimi concittadini contagiati, dieci sono asintomatici e in buone condizioni” scrive sulla pagina facebook ”Solo tre invece presentavano sintomi anche se le loro condizioni non hanno mai destato preoccupazioni e attendono i tamponi per certificare l’avvenuta guarigione. Sono del resto quasi settecento i tamponi effettuati, a dimostrazione di uno screening efficace per rintracciare contatti e percorsi della malattia”. Un augurio di pronta guarigione, il sindaco lo rivolge anche al cantante Andrea Sannino, originario di Ercolano, che ha ricevuto la notizia di essere positivo al Covid. ”Con la sua musica, durante il triste periodo del lockdown, ha rappresentato una luce in un momento buio. Ora deve sapere che siamo tutti con lui”.

