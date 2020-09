Va dalla ex moglie: «Dammi i soldi o ti uccido». Arrestato 47enne nei Paesi Vesuviani

I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 47enne di Ercolano. L’uomo è andato a Portici dalla sua ex moglie. All’interno dell’appartamento, l’uomo – ubriaco e agitato – ha minacciato di uccidere la donna qualora non le avesse dato del denaro per comprare alcol e droga. La vittima – durante gli attimi di tensione – è riuscita a chiedere aiuto al 112. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei carabinieri che sono entrati in casa e hanno bloccato l’uomo.

