“Un filo s’addipana…” da Palma Campania un volume per Martina Santella

L’associazione Sorridi alla vita, in occasione del decennale della morte di Martina Santella, la ricorda con la pubblicazione del volume Un filo s’addipana… (ed. Michelangelo 1915), una raccolta di ventidue racconti, scritti da altrettanti autori, che hanno acconsentito con disponibilità alla richiesta della famiglia. I testi, generalmente brevi, sono caratterizzati da una varietà di generi narrativi, ma noi abbiamo preferito definirli “sentimentali” non solo per l’affetto che ci hanno mostrato i nostri amici, ma anche per la sincerità della loro scrittura. Voi potrete leggere ricordi di particolari episodi reali, storie fiabesche, allegoriche, ai confini tra sogno e realtà, di invenzioni, malattia, evasioni, paradossi o semplicemente di divertimento. E potete passare dall’uno all’altro, incontrare Martina e anche altri personaggi, tramando la vostra personale tela della memoria con fili di analogia, corrispondenza, sentimento, proiezione. Le diverse voci, pur nella loro singolarità, fanno insieme una dolce armonia, caratterizzata da un sentimento comune: l’amore per la vita. Che trova un senso solo nell’apertura disponibilità condivisione.

Il libro, che avrebbe dovuto essere presentato in una manifestazione il 17 settembre, è stato rinviato a data indefinita per le attuali difficoltà legate al covid 19. Ci dice Francantonio Santella, responsabile dell’Associazione: “Date le restrizioni cui sono sottoposte le manifestazioni pubbliche, non sarebbe stato possibile accogliere il grande numero di amici che sempre partecipa ai nostri incontri. Inoltre sarebbe venuto meno quell’abbraccio collettivo fatto di corpi, oltre che di memoria e sentimento, in cui ogni volta ci siamo ritrovati per un fine di solidarietà”. Il libro, comunque, per ora può essere richiesto direttamente all’Associazione con un contributo libero.