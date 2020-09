Troppi rifiuti, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano “sigilla” una strada

«Ho chiesto la chiusura ad horas di via del Fiordaliso, una strada periferica oggetto di intollerabili sversamenti di rifiuti, abusivi e criminali. Alla polizia municipale, al contempo, ho chiesto di intensificare i controlli anche in materia ambientale, per risalire ai trasgressori, come già avvenuto in molte occasioni». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che ha adottato il provvedimento a causa dei troppi sversamenti nocivi che avvengono in una strada già più volte ripulita ma dove non mancano mai nuovi cumuli tossici.

La fascia tricolore continua: «Prima tuteliamo igiene e decoro della città, poi continuiamo a lottare contro questi scellerati. Stiamo conducendo da anni una battaglia immane contro chi deturpa la nostra città. Non ci fermeremo certamente ora».