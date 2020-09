Trecento chili di rifiuti tossici a San Giuseppe Vesuviano, bloccato un uomo

A San Giuseppe Vesuviano, i carabinieri hanno beccato, in Via Vasca al Pianillo, un 52enne di origini jugoslave già noto alle forze dell’ordine mentre trasportava rottami di ogni genere senza autorizzazione. Il furgone che guidava – così come i circa 300 chili di rifiuti trasportati – è stato sequestrato e l’uomo denunciato dagli uomini del maresciallo Giuseppe Sannino. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni.

Poco prima a Poggiomarino, invece, avevano denunciato per sversamento illecito di rifiuti due persone, un 45enne e un 32enne già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi in un noccioleto di Via Pasquale Giulio Annunziata a Poggiomarino mentre scaricavano da un furgone mezza tonnellata circa di rifiuti speciali: batterie per auto, pezzi di ricambio di auto, fusti di olio motore, pneumatici, elettrodomestici. Abbandonati sul terreno avrebbero col tempo inquinato la falda acquifera e reso potenzialmente pericolose le coltivazioni.