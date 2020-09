Tre contagi nella città vesuviana: ci sono due 65enni tornati dalla Sardegna

Tre nuovi casi di contagio da Covid-19 in forma asintomatica sono stati accertati a Torre del Greco. E’ quanto comunicato dal Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba che in una nota precisa come si tratti ”dell’accertata positivita’, riscontrata a mezzo tampone, rispettivamente di un sessantaseienne, di un sessantunenne e di un quarantaduenne, attualmente in isolamento domiciliare, di rientro da soggiorni estivi in localita’ turistiche italiane”. La notizia e’ giunta dopo il consueto aggiornamento quotidiano con i responsabili sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud e con l’unita’ di crisi regionale. Con questi tre nuovi casi, salgono a 18 i soggetti attualmente positivi al Coronavirus, tutti finora posti in isolamento domiciliare.

