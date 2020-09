Tragedia tra Sarno e San Valentino, 27enne si schianta contro un muro e muore

Ancora sangue sulle strade. Un morto nella notte a Sarno in Via Provinciale Nocera, sul confine con San Valentino Torio. La vittima è M. F., del posto, ed aveva solo 27 anni. Il ragazzo si trovava in compagnia di un amico e abitava in un vicolo di Piazza Croce. A renderlo noto il portavoce del sindaco di Sarno, Antonio Orza, che come riporta Sei.Tv, ha annunciato il lutto in città. L’amico è ricoverato ed è grave anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sei.Tv racconta ancora che il giovane è arrivato in ospedale già in gravissime condizioni, e non ce l’ha fatta a causa delle terribili ferite riportate. “Una dinamica che per ora è ricostruita solo in parte, probabilmente saranno acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza per capire”.