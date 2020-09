Tir perde il carico di pomodori sul raccordo della Statale 268

Un tir ha perso il carico mentre stava viaggiando nella strada tra Angri e Scafati, sul nuovo raccordo che conduce alla Statale 268. Il mezzo stava trasportando dei pomodori che, cadendo, hanno danneggiato le barriere protettive del cavalcavia, realizzato da Rete Ferroviaria che servono a delimitare la carreggiata. Non è la prima volta che accadono degli incidenti in quel tratto di strada, colpevole di avere un sistema di curve ritenuto inadeguato per il transito dei mezzi pesanti. Per sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico.

