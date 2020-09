Tir esce fuori strada e prende fuoco, muore camionista nocerino

Incidente mortale sulla statale 12 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, al chilometro 214 all’altezza di Campochiaro in provincia di Campobasso. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante, causando il decesso del conducente. La vittima è il camionista Giuseppe Coppola, 42 anni, di Nocera Inferiore. Dopo essere uscito di strada il mezzo pesante ha preso fuoco. Da chiarire se l’uomo sia deceduto per l’incidente o per il conseguente incendio.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza. Per alcune ore il traffico è stato interrotto ed è continuato sulla viabilità cittadina. Sgomento nella località nocerina dove il camionista e la sua famiglia sono molto conosciuti.