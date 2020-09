Terzigno, locali della parrocchia concessi al Comune: tornerà la Guardia Medica

Buone notizie per i residenti del Rione Miranda di Terzigno. C’è l’intesa, infatti, tra l’amministrazione comunale e la parrocchia su alcuni locali che verranno concessi in comodato d’uso gratuito al Comune. Sarà il Municipio a ristrutturali per poi dedicarli alle politiche sociali con la possibilità di creare spazi nuovi per giovani ed anziani. Un’operazione che è stata condotta dal consigliere comunale Pasquale Ranieri. «Grazie a questa convenzione si potranno fare tante cose per le politiche sociali dell’ente. Presto Terzigno, dopo tanti anni, ritornerà ad avere anche la guardia medica».

Una possibilità che arriva anche attraverso l’utilizzo dei locali parrocchiali. Insomma, anche negli ultimi e pieni giorni di campagna elettorale, non finisce ancora il lavoro dell’amministrazione Ranieri. Quindi non solo politiche sociali ma anche la possibilità di riavere la Guardia Medica, anche se in questo caso c’è una contrattazione da svolgere con l’Asl Napoli.