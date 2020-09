Terzigno avrà il suo nuovo liceo: finanziato progetto da oltre 8 milioni

Finalmente Terzigno avrà il suo nuovo Liceo. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Ranieri, che ha mostrato anche le immagini del plesso e come sarà realizzato. L’istituto sarà dotato di 20 aule didattiche e di 4 aule speciali per soddisfare la popolazione scolastica presente e potenziale. Avrà inoltre una palestra regolamentare polifunzionale. Si prevede inoltre la realizzazione di una biblioteca e di un auditorium idoneo ad ospitare anche manifestazioni cittadine extrascolastiche. Un progetto finanziato per 8 milioni 400mila euro. Il plesso sarà dotato di spazi esterni per il parcheggio e la viabilità interna al lotto.