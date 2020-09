Terrore sull’A2 in Campania, ambulanza prende fuoco con il paziente all’interno IL VIDEO

Terrore in autostrada questa mattina. Un’ambulanza con un paziente a bordo è andata in fiamme stamattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dove, poco prima dello svincolo di Atena Lucana, in direzione Salerno si sono sprigionate le lingue di fuoco. Ancora non appurato del tutto il motivo dell’incendio che ha avviluppato il mezzo di pronto soccorso.Nessuno per fortuna è rimasto ferito.A riportare la notizia è SudTv.

Il personale a bordo, da una prima ricostruzione dei fatti, di cosa stesse accadendo, pare che si sia accorto del principio d’incendio ed abbia subito bloccato l’ambulanza evacuandola. Sul posto i Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno domato le fiamme, Polizia Stradale, personale Anas e una seconda ambulanza intervenuta per prelevare il paziente.