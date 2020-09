Terrore sulla Statale Sorrentina, auto in bilico dopo incidente

By

Auto sfonda il muretto sulla Statale sorrentina a Seiano, nel territorio di Vico Equense, e resta in bilico sulla strada. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e salvato guidatore e passeggeri della vettura, rimasta sospesa nel vuoto nei pressi di Torre Barbara. Sul posto anche i carabinieri, che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Alcuni massi sono finiti sulla Statale, bloccando per ore la viabilità tra Sorrento e Castellammare.