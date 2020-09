Terrore al Piano Napoli: mamma e figlioletta bloccate in auto nel sottopasso

By

Allagamenti e paura per i cittadini di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia dove il maltempo avrebbe potuto trasformarsi in tragedia a causa della persistenza delle abbondantissime piogge cadute negli ultimi due giorni sul territorio. La pioggia incessante di queste ultime ore ha allagato completamente i due sottopassi di via Settetermini a Torre Annunziata. Qui, un’auto è rimasta bloccata con una donna che si trovava a bordo insieme con la figlia piccola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, al comando del tenente Antonio Virno, l’assessore alla Viabilità Gecchi Langella e la Protezione civile comunale.

Madre e figlia sono state portate fuori dall’abitacolo non senza difficoltà. I volontari della Protezione civile si sono poi messi all’opera per far defluire l’acqua piovana, liberando le caditoie otturate dal terriccio proveniente dal vicino comune di Boscoreale.