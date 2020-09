Terribile schianto sulla Statale Sorrentina, ci sono due feriti: strada chiusa

Violento incidente alle prime ore del mattino sulla Statale Sorrentina sul territorio di Castellammare di Stabia. A scontrarsi tre veicoli, di cui uno si è ribaltato subito dopo l’impatto. Lo schianto nel tunnel di Santa Maria di Pozzano, già teatro in passato di numerosi sinistri anche molto gravi. In questo caso si sono scontrati un porter guidato da un 19enne, una Smart con al volante un 45enne ed un mezzo turistico dove per fortuna nessuna ha riportato conseguenze.

Come racconta l’edizione online de Il Mattino ad avere la peggio è stato il 19enne che era alla guida del mezzo che si rovesciato. Ora il giovane è ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con numerose ferite ma non è in pericolo di vita. Anche il 45enne è stato portato al pronto soccorso ma il suo quadro clinico è nettamente migliore. Caos e disagi per il traffico lungo la Statale per alcune ore. La strada è stata infatti chiusa per consentire i soccorsi ed i rilievi, oltre che per rimetterla in sicurezza.